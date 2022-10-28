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Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım

1993 Best Model of Turkey ikincisi Didem Uzel, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Uzel, "1998 yılından... 27 yaş da ne güzelmiş" ifadelerini kullandı

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  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel, oğlu Leo Aslan'ı 2016 yılında kucağına almıştı.
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Sarı ile mutlu birlikteliği süren Uzel, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti. 

    51 yaşındaki Uzel, paylaşımında "Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş" ifadelerine yer verdi.

    Didem Uzel, 1993 Best Model of Turkey'de ikinci olmuştu.
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Ümit Ünal
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Ümit Ünal
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Teoman
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Teoman
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Mabel Matiz 
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Mabel Matiz 
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Didem Uzel: 1998 yılından... 27 yaşındayım - Magazin haberleri

    Murat Boz

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