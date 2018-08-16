ABD'de yaşayan eski manken Didem Uzel Sarı'nın genç oyuncu Hande Erçel'in Coachella festivalinde giydiği kıyafeti, "Bu kumaş ve model bana pavyonu anımsıtıyor" diyerek eleştirdiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Habertürk'ten Arif Hür'e konuşan Didem Uzel Sarı, "25 yıldır piyasadayım, bir kumaşa yapılan yoruma bir insan ismi yapıştırılsın ve haber olsun hayatımda ilk kez duyuyorum. Hatta ben bu kızımızı tanımıyorum bile. Yeni jenarasyon olsa gerek" diyerek kendisini savundu.

Polemikten haz etmediğinin altını çizen eski manken, "İnsanlara sataşıp haber olmak tarzım değil. Bu tarz gündeme zaten ihtiyacım yok. Çünkü ben uzağım, o yüzden sinirlendim" ifadelerini kullandı.

Instagram'da bir moda sayfası Hande Erçel ile İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni'nin fotoğrafını yan yana koyarak takipçilerinin görüşlerini almıştı.

Fotoğrafın altına yorum yapan Didem Uzel Sarı, "Bu kumaş ve model bana pavyonu anımsıtıyor" notunu düşerek Erçel'in hayranlarının tepkisini çekmişti.

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