Didim Belediyesi ürünleri semt pazarında vatandaşlarla buluşuyor
Aydın'ın Didim Belediyesi, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen ürünlerini semt pazarlarında vatandaşlarla buluşturuyor
Aydın'ın Didim Belediyesi'ne ait Akköy Kocabahçe mevkisinde kurulan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda üretilen aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen yağlar "Didyma" markası adı altından kentin her noktasında, Didimli vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından pazarlarda kurulan stantta, Nane, Kekik, Biberiye, Kantaron, Lavanta yağları ve Delice Zeytinyağı, Didimli vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde kurulan cumartesi ve çarşamba pazarlarında koymuş olduğumuz stantlarımız ile belediyemize ait Didyma markalı ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirip, satışını yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ürünlerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.