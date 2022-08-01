Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı 0:00 / 0:00

DHA

Aydın'ın Didim Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Didim ilçesi Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

TABANCAYLA 5 EL ATEŞ AÇILDI

Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si, Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıfettahoğlu, ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'EMNİYET GÜÇLERİ FAİLERİ BULACAKTIR'

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Hacıfettahoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Atabay, şunları söyledi:

"Sabah bir pusu kurma mahiyeti ile zabıta müdürüne silahlı saldırı oldu. Şu an kimin yaptığını bilmiyoruz. Bölgedeki kamera kayıtlarında bir kişinin şapkalı, maskeli, gözlüklü ve üzerinde de bir mont olduğu görülmektedir. Emniyet güçleri de bununla ilgili çalışma yapıyor. En kısa sürede de failleri bulacaktır. Arkadaşımızın sağlık durumu şu an için iyi. Ancak her iki ayağına da kurşun isabet ettiği için kırıklar var.

BİZİ ASLA YILDIRAMALARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Türkiye'de hiçbir resmi kurumunun güvenlik görevlilerini bu şekilde engelleyemezsiniz. Kanunun dışına çıkmak isteyen herkes karşısında bizi, emniyet güçlerini ve adaleti bulur. En kısa sürede bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanarak gerekli cezayı alacağını düşünüyorum.

Biz hiç kimsenin kanunlar çerçevesinde çizilmiş hakkını engellemedik asla engellemeyiz de. Ama başka insanların haklarını gasp etmeye kalkan insanlara karşı da kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bizi asla yıldırmaları söz konusu değildir."

Öte yandan Murat Hacıfettahoğlu, 21 Ekim 2020'de, pazar denetiminde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.