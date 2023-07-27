Didim'de kaçak göçmen operasyonu!

Didim’de 60 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir organizatör ile 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 27.07.2023 - 09:43
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmada, Didim ilçesi açıklarında yapılan planlı takip sonucunda bir organizatör, 60 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 tekne ele geçirildi.
Organizatör olan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.