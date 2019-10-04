Digitürk müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç?

Üç günde 22 milyon dolarlık ihracat

Digitürk müşteri hizmetlerini kullanarak satış ve kurulum sonrasındaki soru ve sorunlarınızın çözümlerini bulabilirsiniz. Digitürk müşteri hizmetlerine dair tüm merak ettiklerinizi makalemizin devamında bulabilirsiniz.

Digitürk Müşteri Hizmetleri 7/24 Telefon Numarası

Bireysel Digitürk müşterisi iseniz müşteri hizmetlerine (0212) 473 73 73 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Kurumsal Digitürk müşteri hizmetleri için (0212) 473 73 83 numaralı hattı arayabilir ve 7/24 müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Digitürk’ün Sahibi Kim?

Digitürk markasının %46,7’lik kısmı Providence Equity fon şirketine, %53,3’lük oranı ise Çukurova’ya ait olmaktadır.

Digitürk İlk Ne Zaman Başladı?

Digitürk ilk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da başlamıştır.

Digitürk Ne Kadar Üyesi Var?

Yapılan en son araştırma verilerine göre Digitürk’ün yurt içinde 2 milyon 801 276 üyesi, yurtdışında 304 bin 324 üyesi olmak üzere toplamda 3 milyon 305 bin 600 üyesi bulunuyor. Bu üye sayısı her geçen gün artmaktadır.

Digitürk Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Digitürk müşteri hizmetlerine direk bağlanarak birçok işlemlerinizi kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Digitürk müşteri hizmetlerine bireysel müşteri olarak direk bağlanmak için (0212) 473 73 73 numarasını, kurumsal müşteri olarak müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için (0212) 473 73 83 numarasını aramanız gerekmektedir.

Digitürk Play Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Digitürk hizmetlerine olduğu gibi Play hizmetlerine de Digitürk müşteri hizmetleri sorumlu olmaktadır. Bireysel ya da kurumsal Digitürk müşterisi olarak Play müşteri hizmetlerine bağlanmak için (0212) 473 73 73 ya da (0212) 473 73 83 numaralarını tuşlayarak ulaşım sağlayabilirsiniz