Medya ve reklam yatırımları 2018'de yüzde 2.9 büyümeyle 11 milyar TL (2 milyar 272 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşti. Reklamcılar Derneği, Deloitte işbirliğiyle hazırladığı 2018 Medya ve Reklam Yatırımları raporuna göre, bu dönemde en çok medya yatırımı yapan sektörlerin başında gıda yer aldı.

Kozmetik ve kişisel bakım ikinci, perakende ise üçüncü oldu. Reklam yatırımları en çok büyüyen sektörlerin başında kozmetik ve kişisel bakım gelirken bu sektörü perakende ve turizm izledi.

EN BÜYÜK PAY TELEVİZYONUN

Medya yatırımlarında en büyük payı yüzde 47 ile televizyon kuruluşları alırken, dijital mecraların pastadaki payı yüzde 28.9’a yükseldi. Üçüncü sırada ise yüzde 10.3 ile açıkhava yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında ikinci sırada yer alan basın yatırımları yüzde 19 düşerek yüzde 9.5 pazar payı ile 2018’de dördüncü sıraya geriledi.

2018 yılında televizyonlara yapılan medya yatırımı 3 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 2 milyar 385 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Geçen yıl medya yatırımlarındaki en büyük artış ise yüzde 14.8 ile dijital mecralarda görüldü.

'TOPLAM YATIRIMLARIN DÖRTTE BİRİ REKLAM'

Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nun, yıllardır sürdürdükleri bir çalışma olduğunu belirten Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, "Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının sağladığı verilerle oluşturulan medya yatırımları 2018 yılında 8 milyar 252 milyon TL (1 milyar 704 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklam veren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 2 milyar 751 milyon TL (568 milyon dolar) oldu" dedi.

DÜNYADA DİJİTAL TELEVİZYONUN ÖNÜNDE

Raporda yer verilen Zenith 2018 Aralık verilerine göre dijital medya yatırımları ile birlikte küresel medya yatırımları artışını sürdürüyor.

2017 yılı itibariyle dijital medya yatırımları dünyada ilk defa diğer tüm mecraların önüne geçerek en büyük paya sahip mecra olduğu kaydedilen raporda, bu mecranın 2018’de toplam medya yatırımları içerisindeki payını diğer mecralara göre daha da hızlı artırdığına dikkat çekildi.

2018 yılında, dünya genelinde yüzde 4.5 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının yüzde 41'i dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den aldı.