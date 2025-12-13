Dijital yorgunluk çocuklarda başarıyı düşürüyor

Dijital yorgunluğun, ekran ve teknoloji kullanımının uzun süre devam etmesiyle ortaya çıkan bir sorun olduğunu söyleyen Dr. Yazar, şu değerlendirmede bulundu: “Çocuklar ekran karşısında uzun süre kaldığında dikkat dağınıklığı, uyku düzensizliği, davranış problemleri, göz sağlığı sorunları ve okul başarısında düşüş görülebilir. Küçük yaş gruplarında bu durum ayrıca konuşma gecikmesi, sosyalleşme güçlüğü ve öğrenme problemleriyle de kendini gösterebilir.”

PANDEMİ SONRASI EKRAN SÜRELERİ KESKİN ŞEKİLDE ARTTI

Pandemi döneminin ardından dijital cihaz kullanımının tüm yaş gruplarında arttığına değinen Dr. Yazar, eğitimde tablet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medya tüketiminin artmasının dijital yorgunluğu daha görünür hale getirdiğini söyledi.

REKLAM

0–2 YAŞTA EKRAN YOK, 2–5 YAŞTA GÜNDE EN FAZLA 1 SAAT

Erken çocukluk döneminde dijital maruziyetin beyin gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Yazar, ailelere şu ekran süresi önerilerini aktardı:

0–2 yaş: Ekran maruziyeti olmamalı.

2–5 yaş: Günlük süre 1 saati aşmamalı.

5 yaş ve üzeri: Mümkün olduğunca 2 saatin altında tutulmalı. Bu sürelerin aşılmasının dil gelişimi ve öğrenme kapasitesi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekti.