Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Dikkat, bunu sakın yapmayın! Bomba gibi patladı...

AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıcak havada otomobilde bırakılan deodorant kutusu patladı. Aracın camının kırıldığı olayla ilgili konuşan otomobil sahibi, diğer sürücüleri bu hataya düşmemeleri konusunda uyardı

aydın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıcak havada otomobilde bırakılan deodorant kutusu patlayarak aracın camını kırdı.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede, Yeşil Mahalle'deki evinin önüne otomobilini park eden Zafer Sarıoğlu, bir süre sonra büyük bir gürültü duyduğu aracının yanına geldi. Sarıoğlu, araçtaki deodorant kutusunun patlayarak arka camı kırdığını görünce şaşkınlık yaşadı. Zafer Sarıoğlu, deodorantı otomobilde unuttuğunu belirterek, "Kutu hava sıcaklığının etkisiyle bomba gibi patladı. Araç kullanan vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etsin" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Aladağ'daki yurt yangını davasında karar duruşması
GÜNDEMAladağ'daki yurt yangınında karar duruşması
TEV'den o öğrencilere yurt dışı bursu imkanı
GÜNDEMTEV'den o öğrencilere yurt dışı bursu imkanı
O maganda 'bir milyon tıklanan' şarkıcı çıktı!
GÜNDEMO maganda 'bir milyon tıklanan' şarkıcı çıktı!
Hadi ipucu sorusu cevabı 4 Temmuz! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evlilik yıl dönümleri nedir? 12
GÜNDEM4 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı
AK Partili Bostancı'dan yönetim sistemi açıklaması
GÜNDEMAK Partili Bostancı'dan sistem açıklaması
BİLSEM mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? MEB BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMBİLSEM mülakat sonuçları 2019
Bakan tarih verdi: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMSözleşmeli öğretmen mülakat sonucu 2019
Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'dan Haluk Levent'e çağrı!
GÜNDEMO öğretmenden Haluk Levent'e çağrı!
7 yaşındaki çocuğun ellerini kolonya döküp yaktı
GÜNDEM7 yaşındaki çocuğun ellerini kolonya döküp yaktı
26 yıldır yürek yakan acı 'Başbağlar Katliamı'
GÜNDEMDinmeyen acı 'Başbağlar'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X