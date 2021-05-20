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Dikkat eksikliğim mi var?

Kendinizi motive etmekte zorlanıyor, her şeyi son dakikaya mı bırakıyorsanız, etrafınızdan sürekli daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini duyuyorsanız, okulda öğretmenlerin 'çok zeki ama potansiyelini hiç kullanamıyor' dediği biriyseniz dikkat! Bunları yaşıyorsanız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunuz olabilir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

Dikkat eksikliğim mi var?
Dikkat eksikliğim mi var?
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Her şeyi son dakikaya mı bırakıyorsunuz? Kendinizi motive etmekte zorlanıyor musunuz? Etrafınızdan sürekli daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini mi duyuyorsunuz? Okulda öğretmenlerin çok zeki ama potansiyelini hiç kullanamıyor dediği öğrencilerden miydiniz? Bu saydıklarımızı yaşıyorsanız, muhtemelen hayatı boyunca hep tembel ve üşengeç olarak bilinen insanlardansınız demektir. Fakat bilinenin aksine asıl problem tembellik değil de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da olabilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanların beyni diğer insanlardan farklı çalışır. Örneğin gerçekten tembel olan insanlar evde, okulda veya işte verilen görevleri tamamlamak için herhangi bir çaba göstermezken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastalar bu tarz görev ve sorumlulukları için çok fazla çabalamalarına rağmen başarmak istedikleri şeylerin üstesinden gelemeyebilirler. Ve bu da zamanla çoğu kişide hayal kırıklığına ve özgüvenin zedelenmesine sebep olur.

Peki, sorun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu mu yoksa tembellik mi nasıl ayırt edeceğiz?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirgin yakınmaları vardır:

· Kısa dikkat süresi: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler dikkatlerini günlük, rutin ve sıkıcı işler üzerinde toplamakta güçlük çekerler. Zamanla bu odaklanma süresi daha da kısalır ve hastalar verilen görevleri çok kısa bir sürede unutabilir veya başlasa da bitiremeyebilir ya da yapsa da dikkatsizce alelacele yapabilir.

· Dikkat dağınıklığı: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastaların dikkatleri çok kolay dağılır. Bunun sebebi çevrelerinde olan her şeyin diğer insanlara göre çok daha farkında olmalarıdır. Bu hastaların dikkati telefon bildirim sesleri, ışıklar, kokular ve hareketli herhangi bir nesne ile bir anda dağılabilir.

· Düzensizlik: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastaların zaman ve mekan düzenini sağlamalarını zorlaştırır bu sebeple dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastaları çoğunlukla gidecekleri yere sürekli geç kalan, düzensiz yaşayan ve dağınık insanlardır.

· Erteleme alışkanlığı: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastalar genellikle bunu sürekli yaptıklarını fark etmeden her şeyi son dakikaya kadar ertelerler. Mesela son teslim tarihi yaklaşana kadar veya işi yapmadığı için birileri azarlayana kadar işi yapmaya başlamayabilirler.

· Zayıf iç denetim: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin muhakeme yeteneği sağlıklı bireylere göre zayıftır ve genellikle sonuçlarını düşünmeden konuşma ve hareket etme eğilimindedirler ve hatalardan ders almazlar.

· Motivasyon eksikliği: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastaların motivasyon yeteneği yok denecek kadar azdır ve bu da tembel olarak bilinmelerinin ana sebeplerindendir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında temel bir beyin işlevi bozukluğudur. Sağlıklı bir beyin konsantre olduğunda yani bir şeye odaklandığında beynin odaklanma, organizasyon, planlama ve dürtü kontrolünü sağlayan bölgesi olan prefrontal kortekste kan akışı artar. Bu da o bölgenin canlı ve sağlıklı kalmasını sağlar fakat dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde bu kan akışı çok daha yavaş ve azdır bu da o bölgede işlev bozuklukları oluşmasına sebep olur.

Burada ilginç olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastaların konsantre olmak için kendilerini zorlamalarının ters bir etki oluşturarak var olan kan akışının da iyice azalmasına ve odaklanmanın daha da zorlaşmasına sebep olmasıdır. Bu da demek oluyor ki Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastalar ne kadar çok üzerine giderlerse sorunlar da o kadar kötü bir hal alır.

Neyse ki, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi edilebilen bir hastalıktır. Özellikle bu hastalığı hedef alan doğru bir tedavi ile hastalar genellikle çok çok daha iyiye gidiyor. Doğru tedavi planlaması ile hastalar hastalıktan tamamen kurtulmasalar dahi tembel hissetmekten kurtulabilir ve hayatlarını istedikleri gibi yaşamak için ellerinden geleni yapabilirler.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu boş verilebilecek bir rahatsızlık değildir. Bu tip rahatsızlıklarda hiçbir şey yapmadan sıkıntıların geçmesini beklemek kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük olacaktır. Eğer saydığımız bu semptomların birkaçını sürekli yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmenizi öneriyoruz… Dijital temelli gelişmiş eğitim modülleri ile beyni yeniden organize edebilmek artık mümkün hale geldi.

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