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HaberlerGündemMeteoroloji'den son dakika 3 bölgeye kuvvetli sağanak yağış uyarısı! - Haber
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Meteoroloji'den 3 bölgeye kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla dışında ülkenin tamamı sağanak yağışlı. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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