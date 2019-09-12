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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bazı iller için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için yağmur uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un kuzeyi, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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