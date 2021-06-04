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Meteoroloji'den Karadeniz ve Akdeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika Karadeniz ve Akdeniz için yağmur uyarısı - Hava Durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında),Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii’sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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