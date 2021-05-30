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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık