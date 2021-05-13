Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkDikkat! Tatlınızı yoğurtla tüketirseniz... - Haberler
ABONE OL

Bayramda tatlı tüketirken 8 kurala dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase “Pandemi sürecinden dolayı hareketlerimiz de kısıtlı olduğu için yediğimiz tatlıları yeterince yakamıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kilo artışı, diyabet gibi kronik hastalık risklerinin artışı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle tatlı tüketirken mutlaka bazı kurallara dikkat etmemiz, özellikle şekerli ve şerbetli, yağda kızaran tatlılardan uzak durmamız gerekiyor” diyor. Menase, pandeminin gölgesinde bayramda tatlı tüketiminin 8 önemli kuralını anlattı

Dikkat! Tatlınızı yoğurtla tüketirseniz... - Haberler
HABERTURK.COM

Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazı tatlılar… Bir ay boyunca uzun açlık sürelerinin ardından mideye ani yüklenmelerin önemsenmediği bayram günlerinde tatlılar da şekerli-şerbetli denilmeden, porsiyonuna dikkat edilmeden dilediğince tüketilebiliyor. Hele bir de pandemi sürecinin yol açtığı stres, endişe ve kaygı tatlı tüketiminde hepten ipin ucunun kaçmasına yol açabiliyor. Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase “Pandemi sürecinden dolayı hareketlerimiz de kısıtlı olduğu için yediğimiz tatlıları yeterince yakamıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kilo artışı, diyabet gibi kronik hastalık risklerinin artışı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle tatlı tüketirken mutlaka bazı kurallara dikkat etmemiz, özellikle şekerli ve şerbetli, yağda kızaran tatlılardan uzak durmamız gerekiyor” diyor. Menase, pandeminin gölgesinde bayramda tatlı tüketiminin 8 önemli kuralını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu, bir de evde hazırlayabileceğiniz pratik ve sağlıklı tatlı tarifi verdi.

PROTEİN KAYNAKLARIYLA BİRLEŞTİRİN

Tatlı tükettiğinizde aniden enerjinizin yükselmesinin sebebi kan şekerinizin yükselmesidir. Bu durum 1 saat sonra tam tersine döner ve yeniden acıkır, yeniden tatlı tüketmek isteyebilirsiniz. Tokluk sürenizi uzatmak için mide boşalımınızı yavaşlatacak bir protein kaynağı ile birlikte tatlınızı tüketmeye özen gösterin. Süt veya yoğurt tatlınızın yanında tüketebileceğiniz güçlü protein kaynakları olduğundan “yoğurtla tatlı tüketilir miymiş” şeklinde bir önyargıya kapılmayın.

LİFTEN ZENGİN GIDALAR TÜKETİN

Liften zengin gıdaların tokluk sürenizi uzatıcı ve kan şekerinizi dengeleyici özelliği vardır. Tatlı yediğinizde yanında liften zengin ceviz, badem, fındık, kaju gibi kuruyemişleri tüketerek ani kan şekeri dalgalanmalarını hafifletebilirsiniz. Kuruyemişleri çiğ tercih etmeniz kalp sağlığınızı da destekleyecektir.

TATLI YEDİĞİNİZ GÜN BUNLARI TÜKETMEYİN

Karbonhidrat kaynağı olan tatlıları yediğiniz zamanlarda farklı karbonhidrat türlerini eleyerek vücudunuza aldığınız yükü azaltabilirsiniz. Örneğin; tatlı yediğiniz akşamlarda taze ya da kuru meyve tüketmeyin. Ayrıca, tatlı tüketeceğinizi bildiğiniz öğünlerde ana yemeğinizin yanındaki diğer karbonhidratlardan ekmek, pide, makarna, pilav, börek türevlerini miktarca azaltarak öğününüzü dengeleyebilirsiniz.

SONRASINDA MUTLAKA YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase “Tatlılar, karbonhidrat ve şeker içeriğiyle kalorisi yüksek besinlerdir. Bu dönemde size kilo aldırmalarını istemiyorsanız hareketinizi artırın. Haftanın en az 5 günü 30 dakika tempolu yürümek bilimsel kaynaklara göre kilo kontrolünüzü ve kan şekerinizi olumlu etkiler. Tam kapanma döneminde yürüyüş yapma şansınız yoksa 1 saat ev işi yapmak veya evde egzersiz yapmak da hareketinizi oldukça destekleyecektir” diyor.

PROBİYOTİKLİ GIDALARI İHMAL ETMEYİN

Tatlı tüketimi bağırsak floranızdaki bazı yararlı bakterilerin sayılarının azalmasına sebep olabilir. Bu yararlı bakteriler bağışıklık sistemimizi güçlendirir, kabızlık, şişkinlik ve ishal gibi bağırsak problemlerinin önüne geçer. Bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırabilmek ve tatlı tüketiminin yol açtığı zararı önleyebilmek için probiyotikten zengin gıdalar olan yoğurt, kefir ve probiyotik ile zenginleştirilmiş peynirleri beslenmenize ekleyebilirsiniz.

HAFİF TATLILAR TERCİH EDİN

Bayram denildiğinde akla şerbetli tatlılar gelir. Baklava, şekerpare, tulumba tatlısı her ne kadar iftar zamanı aranan tatlar da olsa şeker içerikleri ve kalorilerinin yüksek olmasıyla her gün tüketilmemeli. Çoğunlukla hafif tatlılar tercih edin. Örneğin; sütlü tatlılar, 3-4 kare bitter çikolata, hurma ile yapılan şekersiz tatlı alternatifleri ve taze meyveler daha masum seçeneklerdir.

HER GÜN TATLI YEMEYİN

Her gün tatlı yemekten kaçının. Canınınız tatlı istediğinde aşırıya kaçmadan meyve ile bu ihtiyacınızı giderin. Böylece vitamin, mineral ve antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemimize destek olurken, hem vücudumuza yüklü bir miktarda şeker almamış hem de lif içeriğiyle bağırsak hareketliliğimizi artırmış oluruz.

PORSİYONA DİKKAT!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, “Tatlılar fazla kalori ve şeker içer içerdikleri için bir porsiyonu geçmemeye özen gösterin. Örneğin; 2 adet baklava 330 kalori, 1 porsiyon revani 348 kalori, 4 adet tulumba tatlısı 341 kalori, 1 porsiyon ayva tatlısı 426 kalori,

1 porsiyon irmik helvası 532 kalori, 1 porsiyon sütlaç 268 kalori, 1 porsiyon tavukgöğsü 165 kalori, 2 top dondurma 207 kalori, 3 kare bitter çikolata 115 kalori, 1 porsiyon şekersiz incirli hurmalı muhallebi 165 kalori” diyor.

Şekersiz İncirli Hurmalı Muhallebi Tarifi

Malzemeler:

2 adet etli hurma
4 adet kuru incir
500 ml süt
2 bütün ceviz

Yapılışı:

Kuru meyveleri ve sütü bir tencerede kaynatın. Kuru meyveler iyice yumuşadıktan sonra el blenderi ile çekin. Ardından karışımı 4 kaseye bölün ve bir bez ile üstünü kapatıp 4-5 saat dışarıda bekletin. Muhallebi kıvamına geldiğinde üstüne ceviz kırıp servis edebilirsiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mikrobiyologlardan "Bayram sonrası Covid-19 tedbirlerini elden bırakmayın" uyarısı - Haberler
SAĞLIKMikrobiyologlardan "Bayram sonrası Covid-19 ...
50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son detaylar
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
AŞI RANDEVU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı
SAĞLIKCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Bilim Kurulu üyesinden 'bölgesel normalleşme' önerisi - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu üyesinden 'bölgesel normalleşme' önerisi
DSÖ'YE ELEŞTİRİ! Covid-19 salgını engellenebilirdi - Haberler
SAĞLIKDSÖ'ye eleştiri! Covid-19 salgını engellenebilirdi
Prof. Dr. Alper Şener: İstanbul'a özel aşılama şart! Salgını İstanbul'da kontrol edemezsek...
SAĞLIKİstanbul'a özel aşılama şart!
SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanacak
SAĞLIKBakan Koca: Sağlık çalışanlarının eşleri de ...
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 12 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı!
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
12 Mayıs korona tablosu 2021: Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Bayram tatlısı zehir olmasın! Yemeden önce iki kez düşünün! - Haberler
SAĞLIKBayram tatlısı zehir olmasın! Yemeden önce iki kez ...