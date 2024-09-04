Dikkatinizin sınırlarını zorlayın! Bu görselde bir kişi gelecekten geliyor! 8 görseldeki dikkat gerektiren detayları görebilir misiniz?
Görsellerin içindeki gizli detayları bulmak, dikkatinizi ne kadar yoğunlaştırabildiğinizi test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu 8 farklı görseldeki ince ayrıntıları keşfetmeye hazır mısınız? Bakalım, gözden kaçanları bulabilecek misiniz?
Giriş: 04.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:01
1
Dikkatinizi sınamak için harika bir fırsat! Bu 8 görseldeki gizli detayları bulabilecek misiniz? Gözlerinizin ne kadar keskin olduğunu görmek için hemen başlayın!
2
1. Burda koyun olmayan bir hayvan var!
3
Cevap: Bu bir kurt!
4
2. Burada kaç kişi var?
5
Cevap: 7 kişi!
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3. Cadı nerede?
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Cevap: Mağazada asa satılmıyor! Asayı kendi getirmiş!
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4. Kim gelecekten geliyor?