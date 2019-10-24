İspanya’da Sosyalist hükümetin uzun süren hukuk mücadelesi sonrası alınan karar doğrultusunda diktatör Francisco Franco'nun kemikleri, başkent Madrid'de eşinin mezarının yanına nakledildi.
Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkarılması sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kemiklerin nakli sırasında Franco ailesinin üyeleri de hazır bulundu.
Protestoların önüne geçmek için basına ve halka kapalı yapılan operasyon, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden canlı yayınlandı.
Sosyalist hükümetin uzun süren yasal mücadelesi sonunda 24 Eylül’de Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.
İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi’nde bazilikanın içine defnedilmişti.
Bazilikada, diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.
Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkûmların da çalıştırılması ve Franco'nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatması tartışmalı konulardan biriydi.
Hükümet, Franco’nun büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini savunuyordu.
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