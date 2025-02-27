Dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış olan ve oruç tutmasına engel herhangi bir mazereti bulunmayan her Müslüman bireyin Ramazan orucunu bozması farzdır. Bu nedenle milyonlarca Müslüman birey Ramazan ayı boyunca sahur vakti kalkarak iftar saatine kadar oruç ibadetleri gerçekleştirme niyetindedir. Ancak bazı sağlık durumlarına sahip olan bireyler için doktor onayı almadan oruç tutmak olası sağlık problemlerinin kötüye gitmemesi için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Bunun yanı sıra hastaların kullandığı birtakım ilaçların da oruçlarının bozulmasına neden olup olmadığı merak konusudur. Oruç sırasında dil altı hapının kullanımının da orucu bozup bozmadığı oruç tutmak isteyen pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Peki dil atlı hapı orucu bozar mı? Konu ile ilgili detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

DİL ALTI HAPI ORUCU BOZAR MI?

Baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı vb. şikayetlerde ve büyük tansiyonun sıklıkla 180 değerini aşmış olduğu acil durumlarda kullanılması gereken dil altı hapının orucu bozup bozmadığı oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak edilen bir durumdur. Bu sorunun cevabını verebilecek en yetkili mecra Diyanet İşleri Bakanlığı’dır. Peki oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı? Bu bilgilere göre konu ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir;

“Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22.09. 2005 tarihli karar).”

Bireyin hasta olması Ramazan ayında oruç tutmamasını mubah kılan özürler arasında yer alır. Eğer kişi oruç tuttuğu halde sağlık durumu kötüye gidecekse ya da hastalanacağı tıbbi olarak veya daha önce bu durumu yaşaması nedeniyle biliniyorsa oruç tutmayabilir. Ancak kişinin sağlık problemi düzeldiğinde orucunu tutmadığı günleri kaza etmesi gerekir. Eğer kişinin sahip olduğu sağlık problemi bütün hayatı boyunca devam edecekse oruç tutmadığı her gün için fidye vermesi gerekir fakat kişi yoksul ve muhtaç ise fidye vermesi gerekli değildir.