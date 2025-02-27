Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı?

        Dil altı hapı orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı?

        Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler orucu bozan durumların neler olduğunu merak etmeye başladı. Özellikle sağlık problemlerine sahip olan bireyler için büyük bir merak konusu olan orucu bozan durumları öğrenmek için din adamları ve diyanet aracılığıyla bilgi sahibi olmak önemlidir. Sağlık problemleri nedeniyle dil altı hapı kullanan bireyler de oruç tutarken dil altı hapı kullanmaları halinde oruçlarının bozulup bozulmadığın merak eder. Peki bu konudaki detaylar neler? Konu ile ilgili detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dil altı hapı orucu bozar mı?
        ABONE OL

        Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış olan ve oruç tutmasına engel herhangi bir mazereti bulunmayan her Müslüman bireyin Ramazan orucunu bozması farzdır. Bu nedenle milyonlarca Müslüman birey Ramazan ayı boyunca sahur vakti kalkarak iftar saatine kadar oruç ibadetleri gerçekleştirme niyetindedir. Ancak bazı sağlık durumlarına sahip olan bireyler için doktor onayı almadan oruç tutmak olası sağlık problemlerinin kötüye gitmemesi için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

        Bunun yanı sıra hastaların kullandığı birtakım ilaçların da oruçlarının bozulmasına neden olup olmadığı merak konusudur. Oruç sırasında dil altı hapının kullanımının da orucu bozup bozmadığı oruç tutmak isteyen pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Peki dil atlı hapı orucu bozar mı? Konu ile ilgili detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        DİL ALTI HAPI ORUCU BOZAR MI?

        Baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı vb. şikayetlerde ve büyük tansiyonun sıklıkla 180 değerini aşmış olduğu acil durumlarda kullanılması gereken dil altı hapının orucu bozup bozmadığı oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak edilen bir durumdur. Bu sorunun cevabını verebilecek en yetkili mecra Diyanet İşleri Bakanlığı’dır. Peki oruçluyken dil altı hapı kullanmak orucu bozar mı? Bu bilgilere göre konu ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir;

        “Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22.09. 2005 tarihli karar).”

        Bireyin hasta olması Ramazan ayında oruç tutmamasını mubah kılan özürler arasında yer alır. Eğer kişi oruç tuttuğu halde sağlık durumu kötüye gidecekse ya da hastalanacağı tıbbi olarak veya daha önce bu durumu yaşaması nedeniyle biliniyorsa oruç tutmayabilir. Ancak kişinin sağlık problemi düzeldiğinde orucunu tutmadığı günleri kaza etmesi gerekir. Eğer kişinin sahip olduğu sağlık problemi bütün hayatı boyunca devam edecekse oruç tutmadığı her gün için fidye vermesi gerekir fakat kişi yoksul ve muhtaç ise fidye vermesi gerekli değildir.

        KALP HASTALIĞI NEDENİYLE DİL ALTI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

        Bireyin kalp hastalığı nedeniyle dil altı hapı kullanması orucunun bozulmasına neden olmaz. Bireyin sahip olduğu sağlık problemi nedeniyle kullanmak zorunda olduğu dil altı hapı dil altına konularak doğrudan ağız dokusu tarafından emilerek kana karışır. Bu sayede kalp krizinin önlenmesini sağlayan dil atlı hapları ağız içinden emilerek mideye ulaşmadan yok olur. Buna göre kişinin oruç tutarken dil altı hapı kullanması nedeniyle oruç bozulmaz.

        TEDAVİ OLUP ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

        Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde İslam dini hasta olan ve tedavisi devam eden kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Tedavisi devam eden kişiler sağlıklarına kavuşup tedavilerini tamamlanıncaya kadar oruçlarını erteleyebilir. Eğer bireyin oruç tutması için herhangi bir engeli bulunmuyorsa muayene ve tedavilerinin iftardan sonra yaptırılmasının önerilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir. Dil altı hapı kullanımının yanı sıra;

        • Astım hastalarının kullandıkları spreyler; göz, kulak ve burun damlası,

        • Kulak zarında delik bulunmayanların kulak yıkatması,

        • İdrar kanalı görüntüleme, idrar kanalına ilaç akıtma

        • Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmemesi kaydıyla endoskopi, kolonoskopi yaptırma

        • Makat veya ferçten ultrason çektirme; lokal anestezi uygulaması

        • Makat veya ferçten fitil kullanma

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!