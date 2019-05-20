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Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir'den Dila Tarkan hamlesi

Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? soruları magazinseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Dila Tarkan'ın, sosyal medya platformu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Murat Cemcir, ikili arasında aşk dedikodularını gündeme getirdi. İşte Dila Tarkan'ın hayatına dair detaylar...

Dila Tarkan

Dila Tarkan, magazin dünyasında son olarak ünlü oyuncu Murat Cemcir ile gündeme geldi. Murat Cemcir, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde çeken Dila Tarkan'ın fotoğrafına "Maşallah" yorumu ile gündeme geldi. Peki Dila Tarkan kimdir, kaç yaşındadır? 

DİLA TARKAN KİMDİR?

Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır.

15'indeyken ailesiyle Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın içerisinde olan isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, son olarak Hacı Sabancı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla gündeme geldi.

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