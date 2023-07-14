Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 2017'de meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin birlikteliği bir yıl sürmüştü.

Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ise o dönem İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişki yaşamıştı. Evlilik hazırlığı yapan Deniz'in bu birlikteliği de mutlu sonla bitmemiş ikili, bir süre sonra yollarını ayırmıştı.