Dilan Çiçek Deniz: Aşk yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, küresel bir markayla gerçekleştirdiği iş birliği için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Deniz, Türk dizilerinin dünyadaki yükselişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dilan Çiçek Deniz, Türk dizi sektörünün dünya çapındaki başarısına değinerek oldukça gururlu olduğunu şu sözlerle ifade etti: Ülkemizin dört bir yanından projelerimiz dünyanın her yerinde izleniyor, ödüller alıyor. Her oyuncu arkadaşım gibi ben de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bu gerçekten gurur verici."

Havalimanı çıkışında özel hayatına dair soruları da cevaplayan Dilan Çiçek Deniz, kalbinin boş olduğunu gülümseyerek dile getirirken; "Hayatımda kimse yok, tamamen işime odaklanmış durumdayım" dedi.

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Kasım 2025'te ayrıldı.