Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın Hollywood turu

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, oyuncu sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte Disneyland ve Hollywood stüdyolarını gezdi. Ünlü çift, o kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı