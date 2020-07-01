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Dilan Çiçek Deniz zirvede

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dünyanın ünlü sinema veri tabanı IMDB'nin sıralama listesi Star Metre'de 'Yarına Tek Bilet' filmindeki rolüyle birinci sıraya yerleşti

Dilan Çiçek Deniz
HABERTURK.COM

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar gösterimdeki 'Yarına Tek Bilet' filmiyle zirveye yerleşti. Deniz, sinema veri tabanı IMDB'nin
kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye'de birinci sıraya oturdu.

İsveç filmi 'How Stop a Wedding'ten uyarlanan, Ozan Açıktan'ın yönettiği 'Yarına Tek Bilet'teki Leyla karakterindeki oyunculuğuyla eleştirmenlerden olumlu not alan Dilan, bu haftaki dünya sıralamasında 11 milyon kişi arasında 1263. oldu. Türkiye listesinde Metin Akdülger ikinci, Can Yaman üçüncü oldu.

Leyla ile Ali'nin aşk hikayesine odaklanan ve trende geçen filmde Dilan Çiçek Deniz'e başrolde Metin Akdülger eşlik ediyor.

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