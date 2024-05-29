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        Haberler Magazin Dilan Çıtak - Levent Dörter çiftinden çocuk sorusuna yanıt - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak - Levent Dörter çiftinden çocuk sorusuna yanıt

        7 yıllık birlikteliklerini 2022'de evlilikle taçlandıran Dilan Çıtak ve Levent Dörter, "Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdikleri yanıtla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 07:39 Güncelleme: 29.05.2024 - 07:39
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı çift Dilan Çıtak ve Levent Dörter, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çıtak, "Her şey yolunda, konserler devam ediyor. Gittiğimiz yerlerde de konserden sonra hemen geri dönmüyoruz, 4 - 5 güne uzatıp bol bol geziyoruz" dedi.

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        "GÜZEL BİR İLGİ VAR"

        Ortadoğu ülkelerinde kendisine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Dilan Çıtak, "Güzel bir ilgi var, ben de çok memnunum bu durumdan" ifadelerini kullandı. Levent Dörter de "Karım diye söylemiyorum, isterseniz Dilan ile bir Dubai'ye gidin, yolda yürüyemiyor, mesela Irak'ta Dilan'ın konserine 4000 kişi geldi" diyerek eşine övgü dolu sözler sarf etti.

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        "PSİKOLOJİK OLARAK HAZIR DEĞİLİM"

        Levent Dörter, ayrıca gazetecilerin "Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaktan vakit yok, biraz daha çalışıp onlara güzel bir gelecek hazırlayalım, sonrası nasip" yanıtını verirken Dilan Çıtak ise "Ben hazır değilim, ben hâlâ kendimi çocuk gibi hissediyorum. Psikilojik olarak da hazır değilim. Çocuk büyütmek çok zor ve sorumluluk gerektiren bir şey" ifadelerini kullandı.

        #dilan çıtak
        #Levent Dörter
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