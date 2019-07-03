Yeni bir albüm için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, "Aslında yaz başı çıkaracaktık ama aksilikler oldu, yazı kaçırdık. Şimdi aksilikleri giderdik ve üstüne koyarak sonbaharda çıkarmaya karar verdik" dedi.

4 yıldır birlikte olduğu, kendisi gibi şarkıcı Levent Dörter ile ne zaman evleneceklerinin sorulması üzerine gülümseyen güzel şarkıcı, "Aslında ilk zamanlar evlenmek için sabırsızlanıyordum, heyecanlıydım. Ama şimdi evlilik olayına biraz daha temkinli bakıyorum" ifadelerini kullandı.

İlişkilerinin yolunda olduğunu, birlikte vakit geçirmekten keyif aldıklarını ve bu şekilde mutlu olduklarını söyleyen Dilan Çıtak, "Sanat camiasındaki evlilikler, boşanmalar, iki arada kalan çocuklar bunlar beni korkutuyor. Onun için evliliğe biraz daha zaman var. Biz ancak bir gün çocuk düşünürsek evleniriz. Şuan da çocuk için çok genciz bence" şeklinde konuştu.

Kısa süren sohbetin ardından muhabirlerden müsaade isteyen şarkıcı, gün boyu keyifle alışveriş yaptı.

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