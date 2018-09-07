Uzun süredir birlikte olan ve geçtiğimiz yıl da yüzük takan Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çifti, yazı Bodrum'da geçirdi.

Saklambaç'tan Doğan Savaş'ın haberine göre, hem mekanlarda sahne alıp hem de birlikte tatil yapan şarkıcı çift, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir alışveriş merkezinde şiddetli bir kavgaya tutuştu. Dörter'in alışveriş yaparken uzun süre telefonuyla konuşmasının Çıtak'ı kızdırdığı ve kavganın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

BU İLK KAVGALARI DEĞİL

Sabırla aşkının telefonu kapatmasını bekleyen Çıtak, kiminle konuştuğunu sorduğu nişanlısından sert cevap alınca sinirlendi. İddiaya göre Tatlıses, aşkının elinden telefonu almak için hamle yapınca ortalık karıştı.

Birbirlerine giren ünlü çifti alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin zor sakinleştirdiği öğrenildi.

Öte yandan ikili, geçtiğimiz yıl da Nişantaşı sokaklarında kavga ettikten sonra evliliğe giden ilişkilerine nokta koymuştu.

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