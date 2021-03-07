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Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir ve nereli?

Dilara Aksüyek yaşı ve hayatı merak ediliyor. Merhamet dizisi ile ünlenen güzel oyuncu Dilara Aksüyek şimdilerde Arıza dizisinde yer almakta. Dilara Aksüyek kendinden 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay ile olan birlikteliği nedeniyle gündeme geldi. Birkaç hafta önce ayrıldıkları iddia edilen çift el ele görüntülendi. Peki, Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir ve nereli?

Dilara Aksüyek şimdilerde SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza'da Füsun karakterine hayat veriyor. Dilara Aksüyek hayatı araştırılıyor. Peki, Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK PROJELERİ

TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2012Evlerden BiriFilizYardımcı Karakter
2013MerhametŞadiyeYardımcı Karakter
2014Kadim DostumDenizYardımcı Karakter
2015Adı MutlulukDolunayYardımcı Karakter
2015Muhteşem Yüzyıl: KösemMahfiruze SultanYardımcı Karakter
2016MahrumlarTanemYardımcı Karakter
2017İstanbullu Gelinİpek BoranYardımcı Karakter
2020ArızaFüsun KeskinYardımcı Karakter

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