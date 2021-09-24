Dilek anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu! 0:00 / 0:00

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Kocası Bahattin, “Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim.” dedi, stüdyo karıştı. Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin’in VAZGEÇME stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. “Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!” dedi.

“ANNESİ DİLEK’İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI”

Canlı yayına Dilek’le ilgili telefonlar yağdı. İsimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. İddialar çığ gibi büyüdü. Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı “1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık” karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

Tüm gerçekler Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programında ortaya çıkmaya devam edecek... Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de!