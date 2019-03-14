AVM'de bir mağazadan gerçekleşen davete katılan sosyetik güzel, davet sonrasında yakın dostları ile bir araya geldi.

Bir kafede dostlarıyla buluşan Birgen, "Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu davet hem benim için güzel bir aktivite oldu, hem de dostlarımla bir araya gelme fırsatı bulmuş oldum." açıklamasında bulundu.