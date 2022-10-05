Dilencinin üzerinden çıktı, zabıta şaşırdı

Yapılan kontrolde şahsın üzerinden 12 bin TL çıktı. Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı.

"KENTTE İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin TL gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.