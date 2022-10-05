Dilencinin üzerinden çıktı, zabıta şaşırdı

Yalova'da, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonda yakalanan S.G.'nin (64) üzerinden 12 bin TL çıktı.
Kent merkezinde, zabıta müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G., zabıta müdürlüğüne götürüldü.
TUTANAKLA PARAYA EL KOYULDU
Yapılan kontrolde şahsın üzerinden 12 bin TL çıktı. Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı.
"KENTTE İLK KEZ KARŞILAŞTIK"
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin TL gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
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