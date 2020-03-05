'Dillirga'yı söylediler

Gösterime 13 Mart'ta girecek olan, çekimlerinin çoğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 'Müstakbel Damat'ın şarkısı filmin oyuncuları tarafından seslendirildi. İlker Ayrık'ın yönettiği ve başrolleri Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat ile paylaştığı filmin şarkısı Yavru Vatan'ın en sevilen türküsü 'Dillirga' oldu.

Grup Gripin ile stüdyoya giren oyuncular, şarkı söyleme yeteneklerini de sergilerken "Önce Birol'a sonra aranjeye güveniyoruz" dedi. Erdal Özyağcılar'a şarkıyı söylerken koçluğunu yapan Ahu Sungur yaptı. Özyağcılar, bu konuda "Ahu'nun kulağının çok iyi olduğunu yakaladım ve durumdan faydalandım" şeklinde yorum yaptı.