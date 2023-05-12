Dinabongho'nun kıyafetleri ile telefonu kriminal incelemeye alındı. Bu süreçte 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Dina'nın ölümüne ilişkin sır çözülemezken, soruşturma sürüyor.

Öte yandan İstanbul'da kızlarının cansız bedenini teşhis eden aile, dün de Ankara'da Gabon Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne görüşmeye gitti. Buradan Karabük'e geçen aile, adliyeye gidip, soruşturmaya ilişkin bilgi aldı ardından kızlarının eşyalarını saklayan arkadaşlarının evine gitti.

Gabonlu öğrencinin ailesi, kızlarının kaybolduğu gün evde olan kişiler ile sohbet etti. Daha sonra anne Jessica Sandra Makemba Panga, baba Guy Serge Ibouanga ve yakınları, genç kızın eşyalarını inceleyip, gözyaşı döktü. Daha sonra tekrar adliyeye gelen aile, savcılığa ifade verip, suç duyurusunda bulundu.