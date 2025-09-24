Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Dinamo Zagreb'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de Avrupa'nın 2 numaralı ligine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Turnuvadaki tek temsilcimizin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle!
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11’LER
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.
Fenerbahçe: Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri.
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE KANALI
Fenerbahçe'nin ilk Avrupa sınavını aşağıda yer alan TRT 1 linki aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Maçların Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6