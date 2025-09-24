Habertürk
        Haberler Bilgi Spor DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı izle (FB UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz izle)

        Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Dinamo Zagreb'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de Avrupa'nın 2 numaralı ligine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Turnuvadaki tek temsilcimizin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle!

        Giriş: 24.09.2025 - 13:29 Güncelleme: 24.09.2025 - 13:29
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk sınavına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, rakibini yenerek Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Turnuvadaki tek temsilcimizin performansı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. FB Avrupa Ligi maçı canlı olarak TRT 1’den yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler ‘’Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle…

        DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

        DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

        FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

        MUHTEMEL 11’LER

        Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

        Fenerbahçe: Ederson, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri.

        DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Fenerbahçe'nin ilk Avrupa sınavını aşağıda yer alan TRT 1 linki aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

        Maçların Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
