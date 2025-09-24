Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk sınavına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, rakibini yenerek Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Turnuvadaki tek temsilcimizin performansı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. FB Avrupa Ligi maçı canlı olarak TRT 1’den yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler ‘’Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı şifresiz izle…