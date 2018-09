17 | 22

Organize atak yoktu

Sahadaki her futbolcunun üzerine ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Amatör takımın yapmayacağı hataları yaptılar. F.Bahçe özellikle savunmanın solunda çok açık verdi. İsmail tamamen rakip oyuncularına refakat etti. Skrtel'ın son idmanda sakatlanması F.Bahçe adına büyük talihsizlikti. Neredeyse maçın başından sonuna kadar organize bir atak göremedik. Cocu ne zaman bu takıma katkı sağlayacak. F.Bahçe halen bir takım olamadı. Cocu oyunu okuyamıyor, oyuncular başlarında hoca olmadan sahaya çıksa çok daha iyi performans sergiler. Maç kaybedebilirsin ama bu futbol gelecek adına ümit vermiyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'a karşı böyle oynarsa derbide en farklı mağlubiyeti alabilir. Ali Koç yönetiminin bir an önce Cocu ile ilgili radikal bir karar alması gerekiyor. Yoksa her şey için çok geç olacak.

Rakibin direkten dönen topları, yine rakip lehine verilmeyen çok net bir penaltı vardı. Sarı lacivertliler tarihi bir hezimetten kurtuldu. Ezcümle bütün Türkiye F.Bahçe yönetiminin alacağı kararı bekliyor.