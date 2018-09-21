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HADDİNİ BİLEREK OYNAMAK

RAKİP Dinamo Zagreb haddini bilerek oynamaya çalıştı. 2. bölgede ve tehlikeli bölgede Fenerbahçeli futbolculara yakın oynadılar ve alanları iyi kapattılar.

Sonrasında uzun toplarla ve hızlı ataklarla pozisyon ürettiler. Fenerbahçe, duran toplarda alan savunmasını tam olarak yapamadı. Rakibin her korneri tehlike yarattı.

FENERBAHÇE FORMASI BU KADAR UCUZ DEĞİL

FENERBAHÇE eğer rakip alanda kalamıyorsa ve topa sahip olamıyarsa, etkili olmasının tek yolu hızlı çıkmaktır. Fakat o hızda oyuncu sayısının az olduğu da bir gerçek.

İkinci yarı erken gelen gol Fenerbahçe’yi umutlandırdı. Sonrasında Fenerbahçe’den daha baskılı ve rakibi zorlayan bir oyun bekledik ama olmadı.

Cocu, hamlelerde çok geç kaldı. Rotasyonlu kadro çıkarmasını anlarım ama şunu gözardı etmemeliyiz: Bu takımın birlikte oynamaya ihtiyacı var ve oynadıkça birbirlerini tanıyacaklar.

Yeni transferlerin içinde iyi oyuncular olduğu kadar iyi olmayanlar da var. Belki zaman hala onlar için önemli olabilir.

SON YARIM SAAT İÇLER ACISI

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb karşısında son yarım saatte düştüğü durum içler acısıdır. Fenerbahçe takımı yenilmiştir, bundan sonra da yenilecektir ama böyle yenilginin kabul edilir bir tarafı yoktur.

Bir futbolcu hata yapabilir, buna lafım olmaz. Ama pozisyon hatası yaparsan, asıl problem budur. Fenerbahçe takımında hem hata yapan hem pozisyon hatası yapan futbolcu sayısı o kadar fazla ki...

Bir gerçek daha var; hakikaten Fenerbahçe forması bu kadar ucuz değildir. Formanın ağırlığı vardır. Bunu da özellikle yeni gelen futbolculara iyi anlatmak lazım.

MAÇIN ADAMI: Hajrovic