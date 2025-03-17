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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Diploma' şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama | Son dakika haberleri

        'Diploma' şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan 26 yaşındaki Ozan Özcan'ı ve ailesini tehdit eden iki şüpheli, İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 08:53 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:53
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        'Diploma' şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, diplomasının usulsüz olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan ve bunu sosyal medyada duyuran Ozan Özcan (26), ailesi ve kendisiyle alakalı ölüm tehditleri almaya başladı.

        ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET ETTİ

        İHA'nın haberine göre Özcan'ın, tehditlerle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin F.E.H. (27) ve Y.E.Ş. (27) olduğu belirlendi.

        İzmir'de bulundukları anlaşılan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla Çiğli ilçesinde yakalandı.

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        Şüphelilerden F.E.H.'nin (27) kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve dolandırıcılık suçlarından 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca İstanbul ve Ankara ilinden silahlı tehdit dosyasından firarının olduğu tespit edildi.

        Öte yandan, A.Y. (34) isimli bir kadının da şüphelilerle sosyal medya uygulamasında tanıştıkları, şüphelilerin bulunduğu ikamette zorla alıkonulduğu ve hesabından cebir ile para gönderdiklerini beyan ederek ayrıca şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Her iki olayda kullanılan tüfek ve dijitallere el konuldu.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliğince adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli; silahlı yağma, cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 SKM, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, yalan beyan da bulunma suçlarından ve Ankara, İstanbul ilinden silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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