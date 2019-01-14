ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı haddini aşan Türkiye açıklamasıyla bir kez daha gündemde...

Daha önce Amerikan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelerin ardından Suriye'den çekilme kararı aldığı belirtilen ABD Başkanı, attığı tweette "Kürtleri vurursa, ekonomik olarak Türkiye'yi mahvederiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu ifadeleri Ankara'dan yoğun tepki aldı. Aylardır karşılıklı olarak birçok düzeyde yapılan görüşmelerle yumuşayan Türk-Amerikan ilişkileri, Trump'ın bu tweetiyle yeniden gerildi.

Ancak bu tweet ABD Başkanı'nın uluslararası ilişkilerin hassas ve çetrefilli yaklaşımını ayaklar altına aldığı ilk örnek değil. Zira Beyaz Saray'da görevi devraldığı günden bu yana onlarca tweet atan Trump, birçok hassas konuda yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi.

Trump'ın hedefinde kimler yoktu ki; Çin, Fransa, Almanya, Türkiye, İran, Venezuela ve dahası...

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Avi Loeb, Güneş Sistemi'ne giren ilk yıldızlararası cisim olan Oumuamua üzerine yaptığı çalışmalarda bu cismin olağandışı bir hızla hareket ettiğini ve bu hızın yapay bir itici güç tarafından sağlanıyor olabileceğini söylemişti. Loeb, bu cismin dünya dışı varlıklar tarafından gönderilen bir uzay gemisi olma ihtimalinin de bulunduğunu savunmuştu.

"BEN ONA ŞİŞMANSIN DEDİM Mİ?"

Diplomasi koridorlarını terk edip, dünyayı akıllı telefonundan yönlendirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le yürüttüğü ticaret savaşından kullandığı temel enstrümanlarından birisi 57.3 milyon takipçisi olan Twitter hesabıydı. Çin'le ilgili onlarca tweet atan ABD Başkanı, Kuzey Kore ile gerilimin arttığı dönemlerde de Çin'i harekete geçmesi için baskı altına almaya çalıştı.

2017'nin son aylarında Kuzey Kore ile gerilimi arttıran Trump, Pyongyang yönetimiyle 'nükleer düğme' polemiği yaşamıştı.

Kuzey Kore ile haziran ayında Singapur'daki zirveyle nükleer silahsızlanma müzakerelerini başlatmadan önce Trump'ın, Pyongyang yönetiminin lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında "nükleer düğmenin masasında olduğu" açıklamasına karşı attığı twit çok konuşuldu.

ABD Başkanı, twitinde "Bitip tükenmiş ve açlıktan kıvranan rejimden birileri, lütfen ona benim de nükleer düğmem olduğunu söylesin. Bu düğme onunkinden çok daha güçlü ve büyük. Ve benim düğmem çalışıyor." ifadesini kullandı.

Donald Trump, kendisine yaşlı diyen Kim için de Twitter'da "Ben ona hiç kısa ve şişmansın dedim mi? Pekala, onun dostu olmak için çok uğraşıyorum, belki bir gün bu olur!" yorumunu yapmıştı.

"HAZIR OL RUSYA, AKILLI FÜZELER GELECEK"

Genelde Rusya ile ilgili olumsuz yorumlar yapmayan ve bu nedenle Amerikan kamuoyundan eleştiriler alan Trump, geçtiğimiz yıl Suriye üzerine yaşanan polemikte Rusya'yı 'akıllı füzelerle tehdit etmişti.

Trump, bu twitinde "Rusya, Suriye'de herhangi bir füzeyi vurup indirme sözü veriyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın." ifadesini kullanmıştı.

AVRUPA VE NATO DA PAYINI ALDI

Trump'ın Çin ile birlikte en çok yüklendiği ülkelerden biri olan Almanya'ya temel eleştiriler göçmen politikası ve NATO savunma harcamaları üzerine olmuştu.

"Almanya'da göçmenler kabul edildikten sonra suç yüzde 10 arttı (yetkililer bu suçları bildirmek istemiyor). Diğer ülkeler daha da beter. Akıllı ol Amerika!" paylaşımını yapan Trump, "ABD, NATO için herhangi bir ülkeden çok daha fazla ödeme yapıyor. Bu ne adil ne de kabul edilebilir. Almanya, NATO için gayri safi yurt için hasılasının yüzde 1'ini öderken biz gayri safi yurt içi hasılamızdan çok daha fazla olarak yüzde 4 ödeme yapıyoruz. Bunun mantıklı olduğuna inanan var mı? Büyük finansal kayıpla Avrupa'yı koruyoruz, sonra da ticarette adaletsizce pataklanıyoruz. Değişim geliyor!" demişti.

Konuyla ilgili başka bir twitinde de "Geçen yılki ziyaretimden bu yana talebim üzerine NATO ülkeleri tarafından fazladan milyarlarca dolar harcanıyor ancak bu yeterli değil. ABD çok harcıyor. Avrupa'nın sınırları perişan. Boru hattı için Rusya'ya milyarlarca dolar verilmesi kabul edilemez." paylaşımını yapan Trump, bu tweetlerle NATO bünyesindeki ilişkilere dahi yön vermeye çalışmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın kendi ordusunu inşa etmesi gerektiği yönündeki sözlerine sert tepki gösteren Trump, 13 Kasım 2018'de Twitter hesabından İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline uğrayan Fransa'yı hatırlatmıştı:

"Emmanuel Macron, ABD, Çin ve Rusya tehditlerine karşı korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama birinci ve ikinci dünya savaşlarında (korunulması gereken) Almanya'ydı. Fransa için bunlar nasıl sonuçlandı? Biz müdahale etmeden önce (Fransızlar) Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı...."

RUHANİ'YE DİKKATLİ OLUN TEHDİDİ

Ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesini sağlayan Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi hedef alan bir twitinde de büyük harflerle, "Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etme. Yoksa sonuçları, tarihte acı çeken bazıları gibi olur. Biz artık sizin kaçıkça şiddet ve ölüm içeren sözlerinize katlanacak bir ülke değiliz. Dikkatli olun!" ifadesini kullanmıştı.

İran paylaşımları bununla kalmayan ABD Başkanı, geçtiğimiz Kasım ayında İran'a yönelik ambargo öncesinde Game of Thrones'un ünlü repliğini kullanarak "Yaptırımlar geliyor" paylaşımı yapmış, Trump'ın bu paylaşımı çok konuşulmuştu.

KANADA VE PAKİSTAN DA HEDEFTE

ABD Başkanı, sosyal medyada ek gümrük vergileri nedeniyle karşı karşıya geldiği komşusu Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yu da hedef almıştı. Trump, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G7 toplantılarında çok nazik ve uysal. Benim ayrılmamdan sonra düzenlediği basın toplantısına kadar. Çok sahtekarca ve çaresizce. Bizim vergilerimiz, onun süt ürünlerine getirdiği yüzde 270'e yanıt." dedi.

Pakistan'ı da terörle mücadele etmemekle itham eden Trump, Twitter'da "ABD'nin son 15 yılda aptal gibi Pakistan'a 33 milyar dolar verdiğini, Pakistan'ın ise karşılığında yalandan, Amerikan liderlerini aptal yerine koymaktan başka bir şey yapmadığını, Afganistan'da peşine düştükleri teröristlere sığınak sağladığını" ifadelerini kullanmıştı.

BRUNSON YORUMLARI DA TWITTER'DA

ABD Başkanı'nın Twitter üzerinden çözmeye çalıştığı konulardan biri de ABD'li rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğuydu. Trump, geçtiğimiz yaz Washington-Ankara hattında ilişkilerin gerilmesine neden olan Rahip Brunson'la ilgili tam on tweet attı.

Trump bu tweetlerden birinde Türkiye'ye 'geniş çaplı ekonomik yaptırım' tehdidinde bulunmuş, ABD Başkanı'nın bu ifadeleri tepki çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ