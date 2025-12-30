Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dipsizgöl Şelalesi'nde kış güzelliği; dev sarkıtlar oluştu

        Dipsizgöl Şelalesi'nde kış güzelliği; dev sarkıtlar oluştu

        Sivas'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan ve milli park ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, kışla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Soğuk havanın etkisiyle suyun döküldüğü bölümlerde, büyük ebatlarda buz sarkıtları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev sarkıtlar oluştu! Dipsizgöl'de kış güzelliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, kışın da soğuk hava etkisiyle farklı görüntüler sunuyor.

        Bugünlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede, şelalede dev buz sarkıtları oluştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesiyle suyun döküldüğü bölümlerde oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

        REKLAM

        41 HEKTARLIK ALAN DRONE KAMERASINDA

        41 hektarlık bir alanı kapsayan şelalenin kış manzarası, havadan dronla görüntülendi.

        İlkbaharda mavi ve yeşil renkleri yansıtan, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlayan şelale kışın da buzdan görüntüsüyle doğa ve fotoğraf meraklıların ilgisini çekiyor.

        Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelale, her mevsim ziyaretçilerin gözde mekanı arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. (İHA)

        #Dipsizgöl Şelalesi
        #sivas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!