Direniş Karatay oyuncuları kimler? Direniş Karatay filmi konusu ve karakterleri nelerdir? En sık aranılanlar arasında yerini aldı. Emir Celaleddin Karatay'ın Moğollar'a zorlu mücadelesinin konu aldığı 2018 yılı çıkışlı aksiyon/tarih türündeki film Direniş Karatay ile ilgili merak edilenler haberimizde...

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Aslantuğ (Emir Celaleddin Karatay)

Fikret Kuşkan (Ahi Evren)

Yurdaer Okur (Noyan)

Alperen Duymaz (Kutay)

Burcu Özberk (Türkan)

Ertuğrul Şakar (Vezir Adil)

Nik Xhelilaj (Börke)

Volkan Keskin (Olcayto)

Cahit Kayaoğlu (Aladdin)

Furkan Palalı (Mevlana)

Ece Yaşar (Maral)

Nefise Karatay (Fatma Bacı)

Ali Buhara Mete (Sultan Giyaseddin)

Yusuf Aytekin (Sungur)

Kutay Köktürk (Küpeli Hoca)

Tuğrul Tülek (İsfahani)

Latif Koru (Suhrab)

Yılmaz Meydaneri (Banett)

DİRENİŞ KARATAY KONUSU NEDİR?

1243 Kösedağ Savaşını ve sonrasında yaşanan hazin olayları konu alan Direniş Karatay filminde Moğollarında Kösedağ Savaşını kazandıktan sonra artan baskı ve zulümlerine karşılık Emir Celaleddin Karatay'ın halkı bu baskılara karşı direnişe hazırlamayı planlar.