Diriliş Ertuğrul neden final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibarek hatırı sayılı bir izleyici kitlesine ulaşan Diriliş Ertuğrul final yaparak gelecek sezonu Osman'a bırakıyor. Diriliş'in son bölümünde, Ertuğrul Bey önce ailesi sonra halkı ile vedalaşarak obadan ayrılıyor. Ertuğrul obayı ise Osman'a bırakıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEDEN FİNAL YAPTI?

Diriliş Ertuğrul dizisinin final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu Osman Gazi dönemi başlıyor. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi’nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ 150. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.

Umut obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?