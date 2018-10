Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni sezon 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosuna yeni isimler katarak seyircisini heyecanlandıran Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ilk kez 19 Ekim Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında verildi. Yeni sezon yayınlanan fragmanında Osman Gazi karakteri gözlerden kaçmadı. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yeni sezonda Osman Gazi rolünü canlandıracağı iddia edilmişti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul 5. sezonda Burak Özçivit diziye dahil olacak mı? Diriliş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul yapımcılarından dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama gelmedi. Yayınlanan fragmanda Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon bölümlerinin yakında TRT 1 ekranlarında olacağı duyuruldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON FRAGMANI

DİRİLİŞ YAPIMCISI MEHMET BOZDAĞ MÜJDEYİ VERDİ!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Diriliş Ertuğrul" dizisi 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "DirilişOsman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözleriyle müjdeyi verdi.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski mankendir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

2015 yılında Fahriye Evcen ile ilişkisi başladı. 29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi.

