'Dirmit' Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne geliyor

Masalsı dili ve köyden şehre göç eden bir aileyi ele alan konusuyla yayınlandığı günden bu yana çok sevilen Latife Tekin’in ‘Sevgili Arsız Ölüm’ romanından uyarlanan 'Sevgili Arsız Ölüm Dirmit' oyunu 9 Haziran'da İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

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Tiyatro Hemhâl tarafından sahneye taşınan ve başarılı oyuncu Nezaket Erden’in Dirmit rolünde harikalar yarattığı tek kişilik oyun Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden anlatıyor. Sıkıştıkları tek odalı evde, şehre tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir yol tutturuyor. Dirmit ise durmak bilmeyen merakı ve direnme gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklarla baş etmenin türlü yollarını buluyor. Onu şehirden korumaya çalışan annesi Atiye, babası Huvat ve abileri Dirmit'in türlü yollarından huylanıyor, ona adet ve geleneklerin rehberliğinde türlü engeller koyuyorlar. Ama Dirmit durur mu, durmuyor!