Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Diş ağrısına evde bitkisel çözüm! Doğal tedavi yöntemleri

Herkesin korkulu rüyası haline gelmiş diş ağrılarını doktora gitmeden ilaç veya doğal bitkiler ile evde geçirmeye çalışırız. Kimi zaman çok şiddetli kimi zaman daha az olan ağrılar için bitkilerden şifa bekleriz. İşte sizi diş ağrısından kurtarmak için evde bitkisel doğal tedavi yöntemleri

Diş ağrısına ne iyi gelir? Evde bitkisel ve doğal şeyler, bitkiler, yiyecekler ve gıdalar

Diş ağrıları diş çürümelerinin ya da dişte oluşan iltihaplanmaların nedeni ile ortaya çıkan ve şiddetli seyreden bir bozukluktur. En önemlisi bir hekim tarafından tedavi edilmesi olmalıdır. Bazı durumlarda bitkilerin faydalarından da çare umarız. Bu durumda bu konularda bilgi sahip olmak bazen işe yaramaktadır.

Diş Ağrısına Evde Bitkisel Doğal Tedavi Yöntemleri

Karanfil:

En çok bilineni ve uygulanması en kolay olanı karanfil yağıdır. Antiseptik özellik taşıması, lokal ağrıyan bölge üzerinde oldukça faydalı olmaktadır. Ancak diş üzerine denk getirmek gerekir dile ya da damak kısmına temas etmesi tahrişe yol açabilmektedir. Bir pamuğa damlatarak çürük olan kısmın içine yerleştirilmelidir.

Zencefil:

Zencefil diş ağrılarında etkili olabilmektedir. Zencefilin diş ağısına tahriş etmesi sonucunda yüzeydeki ağrının ortaya çıkması ama derindekinin geçmesini sağlar. Su ile toz zencefil karıştırılarak bir kıvam halinde pamuk batırarak çürüğün üzerine tatbik edilir. Ağıza değdirmemek gereklidir, acıtma özelliği vardır. Eğer sıkıntı yaratırsa çıkarılıp ağız çalkalanmalıdır.

Cayenne biberi:

Biberin acılığı ağrının etkisini azaltır. Sıcak su ile karıştırılarak pamuklu bez batırılır ve çürüğe uygulanır. Acı olması açısından dikkatli olmak gereklidir.

Nane:

Nanenin içerisinde bulunan kimyasal mentol içeriği iltihaba ve ağrıya iyi gelmektedir. Kekik ile karıştırılarak da kullanılabilmektedir.

Zerdeçal:

Antibakteriyel özelliği ve iltihap sökücü özelliği sayesinde diş ağrısına iyi gelebilmektedir. Zerdeçal su ile koyu kıvama getirilerek pamuk ile bu karışım diş çürüğü içine uygulanmalıdır.

Sarı Kantaron:

Tahribata uğrayan dokuyu iyileştirebilen sarı kantaron sinirler üzerinde etki yapar bu nedenle diş ağrısı için de kullanılabilmektedir.

Papatya Çayı:

Diş ağrısına faydası olmaz ama vücudun gevşemesini sağlayarak gece oluşan ağrılardan uyuma sorunu için fayda sağlayabilir.

Diş ağrısı basite alınmamalıdır. Bu nedenle oluşan çürükler ve ağrılar ilerlemeden önlem alınması gereklidir. Yoksa diş kayıplarına ve daha büyük sorunlara yol açabilecektir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu - Haberler
SAĞLIK"Denemeden önce düşünün" çağrısı! Kanserle bağlantısı ...
'Dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ı sahte' - Haberler
SAĞLIKDünya piyasalarındaki o ürünün yüzde 90'ı sahteymiş!
Mandalinanın faydaları nelerdir?-Haberler
SAĞLIKBol bol tüketin! İşte faydaları...
Kalbi duran diş hekimine hayat kurtaran müdahale - Haberler
SAĞLIKKalbi duran diş hekimine böyle müdahale ettiler!
Yüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak - Haberler
SAĞLIKYüzü yanan Evin'e, kendi dokusundan cilt yapılacak
Kilo vermenin yolları - Haberler
SAĞLIKKilo vermenin anahtarı beyinde!
Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor - Haberler
SAĞLIK20 yaşından sonra bunu mutlaka yapın!
ŞAŞKINLIK VERİYOR! 14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda! - Haberler
SAĞLIKSadece 4 kilo! Yaşını duyan inanamıyor!
Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı - Haberler
SAĞLIKMakyaj sanıp gözüne sürdü! Çığlık sesleri gelince...
Sağlıklı ve mutlu yaşam için 'ceviz tüketin' önerisi - Haberler
SAĞLIKBol bol tüketin! İşte faydaları...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X