Diş ağrıları diş çürümelerinin ya da dişte oluşan iltihaplanmaların nedeni ile ortaya çıkan ve şiddetli seyreden bir bozukluktur. En önemlisi bir hekim tarafından tedavi edilmesi olmalıdır. Bazı durumlarda bitkilerin faydalarından da çare umarız. Bu durumda bu konularda bilgi sahip olmak bazen işe yaramaktadır.

Diş Ağrısına Evde Bitkisel Doğal Tedavi Yöntemleri

Karanfil:

En çok bilineni ve uygulanması en kolay olanı karanfil yağıdır. Antiseptik özellik taşıması, lokal ağrıyan bölge üzerinde oldukça faydalı olmaktadır. Ancak diş üzerine denk getirmek gerekir dile ya da damak kısmına temas etmesi tahrişe yol açabilmektedir. Bir pamuğa damlatarak çürük olan kısmın içine yerleştirilmelidir.

Zencefil:

Zencefil diş ağrılarında etkili olabilmektedir. Zencefilin diş ağısına tahriş etmesi sonucunda yüzeydeki ağrının ortaya çıkması ama derindekinin geçmesini sağlar. Su ile toz zencefil karıştırılarak bir kıvam halinde pamuk batırarak çürüğün üzerine tatbik edilir. Ağıza değdirmemek gereklidir, acıtma özelliği vardır. Eğer sıkıntı yaratırsa çıkarılıp ağız çalkalanmalıdır.

Cayenne biberi:

Biberin acılığı ağrının etkisini azaltır. Sıcak su ile karıştırılarak pamuklu bez batırılır ve çürüğe uygulanır. Acı olması açısından dikkatli olmak gereklidir.

Nane:

Nanenin içerisinde bulunan kimyasal mentol içeriği iltihaba ve ağrıya iyi gelmektedir. Kekik ile karıştırılarak da kullanılabilmektedir.

Zerdeçal:

Antibakteriyel özelliği ve iltihap sökücü özelliği sayesinde diş ağrısına iyi gelebilmektedir. Zerdeçal su ile koyu kıvama getirilerek pamuk ile bu karışım diş çürüğü içine uygulanmalıdır.

Sarı Kantaron:

Tahribata uğrayan dokuyu iyileştirebilen sarı kantaron sinirler üzerinde etki yapar bu nedenle diş ağrısı için de kullanılabilmektedir.

Papatya Çayı:

Diş ağrısına faydası olmaz ama vücudun gevşemesini sağlayarak gece oluşan ağrılardan uyuma sorunu için fayda sağlayabilir.

Diş ağrısı basite alınmamalıdır. Bu nedenle oluşan çürükler ve ağrılar ilerlemeden önlem alınması gereklidir. Yoksa diş kayıplarına ve daha büyük sorunlara yol açabilecektir