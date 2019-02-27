İstanbul Avcılar'da birinci kattaki evinin dış cephesine uzanarak tamirat yapmak isteyen kişi, dengesini yitirince düşerek öldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki binanın girişe yakın bölümde yerde kanlar içerisinde bir kişi olduğunu görenler hemen polise haber verdi. Polisle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde cansız yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin evinin dış cephesinde spatula ile tamirat yapmak isterken düşen Ömer Kurt olduğunu ortaya çıktı. Olayı duyunca gelen Kurt´un yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.