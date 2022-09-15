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Haberler Sağlık Diş Eti Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Diş Eti Ağrısına Ne İyi Gelir?
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Diş eti ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diş eti ağrısına ne iyi gelir?

Ağız sağlığı genel beden sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun için ağzın ve dişlerin düzenli bakımının yapılması gerekir. Ağızda ortaya çıkan sorunlar dişlerle sınırlı kalmaz. Diş etinde de pek çok hastalık oluşabilmektedir. Hatta bunlar genellikle dişlerden daha büyük soruna neden olabilirler. Diş eti dişlerin altında bulunan ve çenemizi kaplayan tüm bölgenin ismidir. Diş etleri ve dişler aslında bir bütün olarak görülmektedir. Çünkü ikisinden birinde oluşan sorun diğerini de etkilemektedir. Özellikle diş etinde oluşan kanamalar, ağrılar ve çekilmeler zaman içinde dişlerin kaybına bile neden olabilmektedir. Nasıl ki dişte ortaya çıkan sorunlar diş ağrısına yol açarsa, diş etinde oluşan sorunlar da diş eti ağrısına yol açar. Bu yüzden diş eti bakımın düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Yalnızca düzenli olarak dişlerin fırçalanması diş eti bakımı için yeterli değildir. Hatta pek çok kişi doğru diş fırçalama tekniklerini bile bilmediğinden bazen diş fırçalamak bile herhangi bir fayda sağlamamaktadır. Doğru tercih edilmeyen diş fırçaları ve macunlar yüzünden diş etinde tahrişler ve zedelenmeler bile oluşabilmektedir. Bu da diş etinin zarar görmesine neden olduğundan uzun vadede diş eti hastalıklarına neden olabilmektedir. Diş eti hastalıkları genellikle kendisini kanama, ağrı, çekilme ve hassasiyetle belli etmektedir. Eğer diş etlerinizde olağanın dışında olarak bunlardan birini hissettiğinizde vakit kaybetmeden tedavi ettirmelisiniz.

Diş Eti Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Diş Eti Ağrısına Ne İyi Gelir?
Diş eti ağrısı neden olur, nasıl geçer?
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Diş eti ağrısının neden oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir. Diş etindeki hastalığın ciddiyeti ağrının şiddetine bağlı olarak da anlaşılabilir. Ağrı geçmiyorsa ve devamlı olarak şiddetleniyorsa bu durum ciddi olabilir. Eğer evde alınan ilaçlar ve bazı doğal yöntemlerle diş etindeki ağrı geçiyorsa bu geçici bir ağrıdır. Herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kendiliğinden geçebilir. Diş eti ağrıları genellikle diş eti hastalıkları, yanlış ve sert diş fırçası kullanımı yüzünden oluşmaktadır. Bazen diş ağrısından daha şiddetli olan diş eti ağrılarından hemen kurtulabilmek için diş etinin vakit kaybedilmeden tedavisinin yapılması gerekir. Bu içeriğimizde diş eti ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte diş eti ağrısı ile ilgili tüm merak edilenler…

Diş Eti Ağrısı Neden Olur?

Diş eti ağrısı bazı durumlarda dayanılmaz olabilir ve hemen tedavi edilmesi gerekir. Peki diş eti ağrısı neden olur? Temelde ağız bakımının düzenli yapılmaması diş etlerinde sorunlar yaşanmasına yol açacağından bu durum da ağrıya neden olabilir. Bazen de sert diş fırçalarının kullanılması bu duruma yol açar. Diğer yandan dişte oluşan sorunlar da diş eti ağrısına neden olabilir.

Diş Eti Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş eti ağrısına ne iyi gelir? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle tuzlu su gargarası dişlerin ve diş etlerinin temizlenmesini sağlayarak ağrının geçmesine yardımcı olmaktadır. Diş etlerine zerdeçal ya da papatya suyu sürülmesi de ağrıya iyi gelir.

Diş Eti Ağrısı Nasıl Geçer?

Diş eti ağrısı aniden ortaya çıkabilir. Nedeni dişlerle ilgili olabileceği gibi olmayabilir de. Peki diş eti ağrısı nasıl geçer? Ağız gargaraları, karanfil, papatya ve zerdeçal uygulamaları diş eti ağrısına iyi gelen yöntemler arasındadır. Ancak ağrı geçmediğinde mutlaka bir diş hekimiyle görüşmekte fayda vardır.

Diş Eti Ağrısı Kaç Günde Geçer?

Diş eti ağrısı en az diş ağrısı kadar acı vericidir. Bu yüzden pek çok kişi diş eti ağrısı kaç günde geçer? Diye merak etmektedir. Ağrı ortalama bir haftada geçmektedir.

Diş Eti Ağrısı Neyin Belirtisi?

Diş eti ağrısı neyin belirtisi? Sorusunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber genel olarak dişlerde oluşan bir sorunun belirtisi olduğunu söylemek mümkündür. Diş ve diş etlerinin sağlıksız olması da bu tür ağrılara yol açabilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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