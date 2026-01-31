Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken dişleri fırçalamak orucu bozar mı?

        Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken dişleri fırçalamak orucu bozar mı?

        Ramazan ayında oruç tutanların en çok merak ettiği konulardan biri de ağız ve diş temizliğinin oruca etkisidir. Günlük hayatta alışkanlık hâline gelen diş fırçalama, özellikle sahurdan sonra yapılması durumunda "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusunu gündeme getiriyor. Konuya ilişkin en net ve bağlayıcı açıklamalar ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî değerlendirmelerde yer alıyor. Bu yazımızda Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken dişleri fırçalamak orucu bozar mı? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diş fırçalamak orucu bozar mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diş fırçalamak neden orucu bozmaz? Oruçta temel ilke, yeme, içme veya bunlar hükmünde olan bir davranışın bilerek yapılmamasıdır. Diş fırçalama, doğrudan yeme ya da içme anlamı taşımadığı için tek başına orucu bozmaz. Ağız temizliği, kişinin beden sağlığını korumaya yönelik bir eylem olarak değerlendirilir. Bu nedenle fırçalama sırasında herhangi bir maddenin yutulmaması şartıyla oruç geçerli kabul edilir.

        Diş macunu kullanmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre diş macununun tadı ve köpüğü, boğazdan mideye ulaşırsa oruç bozulur. Diş macunu kullanırken istemeden de olsa macunun ya da köpüğün yutulma riski bulunduğu için dikkatli olunması gerekir. Eğer diş macunu kullanılır ve bu macun yutulursa, oruç bozulur ve gününe gün kaza edilmesi gerekir. Ancak macun kullanılmasına rağmen hiçbir şey yutulmazsa oruç bozulmaz.

        Oruçluyken diş fırçalamanın hükmü Diyanet, oruçluyken diş fırçalamanın caiz olduğunu ancak riskli bir durum barındırdığını belirtir. Bu nedenle özellikle öğle ve ikindi saatlerinden sonra diş macunuyla fırçalama yerine, macunsuz fırçalama ya da misvak kullanılması tavsiye edilir. Misvak, hem ağız temizliği sağlaması hem de yutulma riski taşımaması sebebiyle daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkar.

        Diş fırçalarken kanama olursa ne olur? Diş eti hassasiyeti olan kişilerde fırçalama sırasında kanama görülebilir. Diyanet’e göre ağızda oluşan kan yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Ancak kan tükürüğe baskın hâle gelir ve bilerek yutulursa oruç bozulur. Bu nedenle kanama fark edildiğinde ağız temizlenmeli ve kan yutulmamalıdır.

        Sahurdan sonra diş fırçalamak uygun mu? Sahurdan sonra diş fırçalamak, gün içinde ağız hijyenini korumak açısından tercih edilebilir. Ancak yine aynı kural geçerlidir: Macun veya su yutulmadığı sürece oruç bozulmaz. Sahurdan hemen sonra fırçalama yapıp ağzın iyice durulanması, gün boyu oluşabilecek tereddütleri de azaltır.

        Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın genel yaklaşımına göre diş fırçalamak, orucu bozan bir fiil değildir. Asıl önemli olan, fırçalama sırasında su, macun ya da köpüğün mideye gitmemesidir. Şüpheye düşmek istemeyen kişilerin, diş bakımını sahurdan sonra yapmaları veya gündüz saatlerinde macunsuz fırçalama ya da misvak tercih etmeleri önerilir.

        Diyanet’in açıklamalarına göre diş fırçalamak tek başına orucu bozan bir fiil değildir. Ancak fırçalama sırasında ağızdan mideye herhangi bir maddenin gitmesi, orucun geçerliliği açısından belirleyici unsur olarak kabul edilir.

        Bu çerçevede, oruçluyken diş fırçalamak dinen caiz kabul edilmekte; ancak orucun bozulmaması için dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası