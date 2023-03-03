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Diş fırçanızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Diş fırçası, diğer hijyen malzemelerinin aksine tek seferlik bir kullanıma sahip değil ancak bu onun her zaman kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Diş hekimleri üç veya dört ayda bir diş fırçanızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor.

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  • Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?

    Diş fırçanızı değiştirmek, diş sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en basit görevlerden biridir ancak çoğumuz hâlâ bunu gerektiği kadar sık ​​yapmıyoruz.

    Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), önerildiği gibi manuel diş fırçasıyla günde iki kez, 2 dakika dişlerinizi fırçalarsanız; diş fırçanızı her üç ila dört ayda bir değiştirmeniz gerektiğini söylüyor.
  • Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?

    Peki ya son diş fırçanızı ne zaman aldığınızı bilmiyorsanız? İster eski bir manuel diş fırçası kullanın, ister elektrikli bir diş fırçası kullanın, değişim zamanının geldiğini gösteren işaretler vardır. Örneğin;
  • Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?

    - Simetrik şeklini değiştiren kıllar,

    - Diş fırçanın kenarındaki sararma,

    - Kıllarda fark edilen bir yumuşama,

    - Bazı diş fırçaları, aşındıkça renk değiştiren ve değiştirilmeleri gerektiğine dair bariz bir görsel sinyal sağlayan kıllara sahiptir.
  • Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?

    Diş fırçanızı tavsiye edilenden daha uzun süre kullanırsanız, kıllar aşınmaya ve yıpranmaya başlayacak ve birikintileri ve plakları temizlemede eskisi kadar etkili olmayacaktır. Bu durum, ağzınızda plak birikmesi yapacak ve diş çürümesi ve diş eti hastalığı riskini artıracaktır.
  • Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?

    Değişim süreleri arasında diş fırçanızı korumak için yapabileceğiniz birkaç basit adım bulunuyor:

    - Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş fırçanızı daima durulayın.

    - Diş fırçanızı başka bir diş fırçasının başlığına değip mikrop bulaştırmayacağı bir yerde saklayın.

    - Diş fırçanızı dik olarak saklayın ve kurumaya bırakın. Islakken asla kapalı bir kaba koymayın çünkü bu bakteri ve küf oluşumu için ideal bir ortam yaratır.

    - En yakın sevdiklerinizle bile diş fırçanızı paylaşmayın.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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