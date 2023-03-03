Diş fırçanızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Diş fırçanızı değiştirmek, diş sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz en basit görevlerden biridir ancak çoğumuz hâlâ bunu gerektiği kadar sık ​​yapmıyoruz.

Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), önerildiği gibi manuel diş fırçasıyla günde iki kez, 2 dakika dişlerinizi fırçalarsanız; diş fırçanızı her üç ila dört ayda bir değiştirmeniz gerektiğini söylüyor.