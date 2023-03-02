Yani, tehlike anında bizi koruyan ebeveynimize yardımcı olmak için sessizleşiyor ve tehlike geçtiğinde tekrar eski halimize dönüyor olabiliriz.

Küçük bir ihtimal olarak, tüm bunlardan bağımsız bir şekilde bebeğiniz huysuzluk da yapıyor olabilir.