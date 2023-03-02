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Bebekler neden kucağa alındığında sakinleşir? Suçlu evrim olabilir

Bebeklerin kucağa alındığı anda sakinleşmesi, bırakıldığında ağlamaya başlaması ebeveynlerin sıkça yaşadığı ama pek de anlam veremediği bir durumdur. 2013 yılında yapılan bir deney, bunun evrimden gelen bir özellik olduğuna işaret ediyor.

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  • Bebekler neden kucağa alındığında sakinleşir? Suçlu evrim olabilir

    Bebek bakımı oldukça zor ama bir de oturduğunuz anda ağlayan bir bebeğiniz varsa işler fazla zorlayıcı olabilir. Ancak ebeveynlerin yakından bildiği bu durumun sebebi bebeğinizin huysuzluğu değil, evrim olabilir.
  • Bebekler neden kucağa alındığında sakinleşir? Suçlu evrim olabilir

    2013 yılında Current Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmada, 12 bebeğin kalp atış hızları üç farklı durumda incelendi; anneleri onları taşırken, yanlarında otururken ve beşikte yatarken. 
  • Bebekler neden kucağa alındığında sakinleşir? Suçlu evrim olabilir

    Bebekler anneleri tarafından taşındığı sırada hem sakinleşti hem de kalp atış hızları fark edilir derecede düştü. Tıpkı bebeklerdeki gibi yavru farelerde de aynı tepkiler gözlemlendi. 
  • Bebekler neden kucağa alındığında sakinleşir? Suçlu evrim olabilir

    Araştırmacılar, "Bu veriler, bebeklerin taşıma sırasında, yalnızca davranışsal olarak değil aynı zamanda fizyolojik olarak da daha rahat olduğunu gösteriyor" diye yazdı.
  • Bebekler neden kucağa alındığında sakinleşir? Suçlu evrim olabilir

    Bu araştırmadan yola çıkan Mental Floss'a göre; bebeklerin bu tepkisi milyonlarca yıl önce atalarımızdan aldığımız bir evrim özelliği olabilir.  

    Milyonlarca yıl önce bir yırtıcı hayvanın peşinizde olduğunu bilerek ormanda ilerlediğinizi hayal edin; göğsünüzde taşıdığınız bebek ağlayarak kıvranıyorsa hayatta kalma ihtimaliniz epeyce düşük olacaktır. 
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