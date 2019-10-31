Diş hassasiyetine ne iyi gelir?

Diş hassasiyeti diş için önemli bir durumdur. Tüketilen ekşi, sıcak, soğuk bazı içecekler ve yiyecekler ile bu durum yaşanmaktadır. Diş ağrı ya da sızı oluşarak rahatsız edici bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak pek üzerinde durulmaz. Ama sürekli yaşanması halinde oldukça sinir bozan ve zorluk yaratan bir hal alır.

Diş hassasiyeti; dentin tabakasında oluşan deformeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dişlerin kök kısmında diş etleri kaplıdır. Diş eti çekilmesi oluştuğunda dişler ortaya çıkar. Bu nedenle alınan sıcak, soğuk ve ekşi gıdalar ile hassasiyet yaşayan diş etlerinde bu nedenle dişlerde sızlama ya da ağrı ortaya çıkmaktadır.

Diş Hassasiyeti Nedenleri Nelerdir?

Dişlerin sert bir şekilde fırçalanması,

Diş gıcırdatma sonucunda ortaya çıkan dentinin korunmasız kalması,

Diş eti iltihaplanması hastalığının oluşması,

Diş plaklarının yarattığı iltihaplanmalar,

Kırık ve çürük olarak ağızda bulunan dişler,

Kalitesiz diş beyazlatma ürünleri,

Ağız çalkalama solüsyonlarının etkisi,

Asitli sıcak, soğuk içecek ve yiyeceklerin yenmesi nedeni ile diş hassasiyeti sorunları yaşanmaktadır.

Diş Hassasiyeti İçin Ne Yapılmalıdır?