Diş ağrısı belki de her insanın kıyısından köşesinden dahi olsa yaşamak istemediği en illet ağrı türü olarak bilinmektedir. Bazen haftalarınıza sebebiyet verecek olan bu ağrıdan kurtulabilmek için ilk olarak mevcut iltihabı kurutmanız gerekmektedir. Diş ağrısına ne iyi gelir olarak geniş kapsamlı bir yazıyı ele alacak olursak eğer, diş ağrıları genellikle vücuttaki bazı vitamin ve minerallerin eksikliğiyle ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı da, işe olası bir diş ağrısı ihtimalini en aza indirerek başlayabilirsiniz. Bunun için de günde en az iki bardak süt tüketimi, düzenli ve güvenilir macunlarla diş fırçalanması ve ağızda ki bakterilerin yok edilmesi adına da gargara yapılması, dişlerinizin çürümesini engelleyecektir.

Pratik Yollarla Diş Ağrısını Durdurma

Diş Ağrısına Ne İyi gelir diye işin içinden çıkamamış ve diş hekimine de gitmeyi gözünüze kestiremediyseniz eğer, özellikle de başta karanfil olmak üzere birbirinden farklı yöntemlerle diş ağrısı probleminizi çözüme kavuşturabilirsiniz.

Karanfil’ in Diş Üzerinde ki Etkileri

İster katı olarak isterseniz de çay halinde tüketeceğiniz karanfil, doğal bir ağrı kesici görevi üstlenerek dişte ki mevcut ağrıyı kontrol altına alacaktır. Özellikle de şiddetli ağrıların en fazla zirve yaptığı dönemlerde, ağrıyan dişe karanfil ile tampon yapılması çok iyi reaksiyonlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Diş Ağrısına İyi Gelen Diğer Yöntemler

Diş ağrısına ne iyi gelir diye kara kara düşünmek ve karanfil konusunda da çıkmaz da kalma gibi bir cenderenin içerisine düştüyseniz eğer, aşağıda ki yöntemlerde ağrılarınızı dindirmeye bire bir etkili olacaktır.

Diş Ağrısına İyi Gelen Yöntemler

Sirkeli su ile dişe masaj yapmak ve ağızda gargara seansları düzenlemek

Sarımsak ve maydonozu iyice ezip karıştırdıktan sonra ağrıyan dişinizle çiğnemek

Doktor tavsiyesi dâhilinde antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar kullanmak

Diş Ağrısında Ağrı Kesici Kullanma

Diş ağrılarınıza alternatif olarak ağrı kesici ve antibiyotiklerle de çözüm bulabilirsiniz. Lakin bu antibiyotikleri de gününde ve zamanında kullanırsanız etkili sonuçlar alacağınızı bilmeniz de fayda var.

Diş Ağrısına İyi Gelen Ağrı Kesicilerden Bazıları İse;

Novalgin

Apranax

Mazejik

Vermidon

Parol

olarak sıralanmaktadır.