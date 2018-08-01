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Diş malzemeleri sektörü ihracat için vites artırdı

2017’de 70 milyon dolarlık ihracat yapan diş malzemeleri sektörü, toplam ihracata daha fazla katkı adına ciddi adımlar atmaya başladı. DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, “Köln’deki ve Dubai’deki fuarlar için bu yıl Türk çadırı kuruyoruz. İhracat yapmayan imalatçının geleceği olmaz. Sektörümüzdeki her üreticiyi ihracata teşvik ediyoruz” dedi.

01.08.2018 - 13:02 | Güncelleme:

500 milyon dolar pazar büyüklüğüne sahip diş malzemeleri sektörü yerli üretim payını artırmak ve daha fazla ihracat için kolları sıvadı. 150 üyesi bulunan Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Almanya’nın Köln kentinde iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük diş malzemeleri ve ekipmanları fuarı olan IDS’te bu yıl Türk çadırı kuracak.

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için her sektörün yurt dışındaki fuarlara ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, “Almanya’da düzenlenen IDS fuarına iki yıl önce 50 Türk firması katılmıştı. Bu yıl kuracağımız Türk çadırı, katılımcı sayısına olumlu katkı yaptı. Sayı şimdiden 70’i buldu. Aynı uygulamayı Dubai’deki AEEDC fuarında da yapacağız. İmalatçımızın dış pazarlara yerli üretim mallarını pazarlaması hem sektörümüzü büyütüyor hem de ülkemizin toplam ihracatına anlamlı bir katkı sağlamış oluyor” dedi.

İMPLANTTA TÜRKİYE İÇİN FIRSAT VAR

Türkiye’de şu anda 100 milyon dolarlık bir implant pazarı olduğunu ifade eden Ali Çakır, “Küresel implant pazarının büyüklüğü 4 milyar dolar. Bugün ülkemizde dünya standartlarında implant üretimi yapan firmalarımız var. Bunun yanında Türkiye’de üretilen yabancı markalı ürünler de mevcut. Doğru adımlar atıp, katma değerli ürünlerimizi dış pazarda hak ettiği fiyatlarla ihraç edebilirsek, önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye küresel implant pazarında en büyük oyuncu olabilir. Bu büyük pastadan mutlaka payımızı almalıyız” şeklinde konuştu.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Türk diş malzemeleri sektörünün hızlı bir büyüme kaydettiğini söyleyen DİŞSİAD Başkanı, “Henüz gelişmekte olan bir sektör olmamıza rağmen ihracatımızın payı toplam üretimde yüzde 5’ten yüzde 10 seviyelerine çıktı. Bu ivme son iki yılda yakalandı. Devletimizin ihracata ciddi teşvikleri var. Dernek olarak üyelerimizin her geçen yıl daha fazla ihracat yapması için çalışıyoruz. Bu konuda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile ortak çalışma içerisindeyiz. En fazla ihracatımız Irak’a, ikinci sırada Almanya var. Alternatif dış ticaret pazarlarımızı ancak yurt dışı fuarlar vasıtasıyla çoğaltabiliriz” dedi.

ÇİN MALI YERLİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR 

Çin’in fiyat rekabeti konusunda yerli üreticiyi zora soktuğunu belirten DİŞSİAD Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bundan 15 yıl önce Çin malını bedava versek kimse almazdı. Çin menşeli ürünlerin kalite bakımından 15 yıl öncesine göre farkı yok. Ancak ucuz işçilik sayesinde fiyat rekabeti avantajını sadece Türkiye’de değil, dünyada kullanıyorlar. Sektörümüzün ithalatının yüzde 20’si Çin’den. Yerli üretim payımızı artırarak bu oranı indirmeliyiz. Kalite ve işçilik konusunda dünya ile yarışır haldeyiz. Önümüzdeki tek sorun güçlü sermaye ve sabır.”

Türk diş malzemeleri sektörünün ihracat faaliyetlerini birden fazla birlik altında gerçekleştirdiğini söyleyen Çakır,” Bu durum sağlıklı envanter ve veri anlamında önümüzde olumsuz bir tablo çıkartıyor. ‘Sağlık Malzemeleri İhracatçıları Birliği’ kurulması özelinde dernek olarak girişimlerimizi başlattık. Böyle bir ihracatçı birliği kurabilirsek, medikal ve tıbbi cihaz sektörleri ile birlikte ihracat faaliyetlerimizi tek çatı altında gerçekleştirme imkânı elde edeceğiz. Envanter ve sağlıklı veri açısından bize çok büyük katkıları olur” şeklinde konuştu.

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